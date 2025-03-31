Минск готовится к техническим переговорам с Москвой о строительстве второй АЭС

Идет подготовка к техническим переговорам с Россией о строительстве в Белоруссии второй АЭС. Об этом заявил новый глава министерства энергетики республики Денис Мороз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Разговор про вторую белорусскую атомную электростанцию был на уровне глав государств. Александр Григорьевич [Лукашенко, президент Белоруссии — "Ъ"] говорил об этом и в Совете Федерации. Действительно, эта тема очень плотно обсуждается в настоящий момент на самом высоком уровне и сейчас идет подготовка к тому, чтобы провести уже технические переговоры о том, какие параметры, какая стоимость, на каких условиях возможна реализация этого объекта»,— сказал господин Мороз (цитата по «БелТА»).

Основными задачами министерства Денис Мороз назвал обсуждение и представление доклада для президента республики о строительстве второй белорусской атомной электростанции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дениса Мороза новым главой минэнерго сегодня (31 марта). До этого с августа 2024 года пост занимал Александр Кушнаренко. Он назначен председателем Минского областного исполнительного комитета.

13 марта во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным Александр Лукашенко попросил о строительстве «Росатомом» еще одной АЭС в Белоруссии.

Первая АЭС в Белоруссии была введена в эксплуатацию в 2020 году. Основной партнером по строительству выступила российская компания «Атомстройэкспорт». Россия предоставила Белоруссии кредит на сумму $10 млрд сроком на 25 лет. Строительство АЭС обошлось Беларуси в $5,36 млрд.