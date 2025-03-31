Кремль прокомментировал слова Трампа о том, что он зол на Путина

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль остается открытым для контактов с Дональдом Трампом. Так он прокомментировал появившиеся в прессе высказывания американского президента о том, что он «взбешен и зол» из-за позиции Владимира Путина по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Это пересказ, это не закавыченные цитаты. Действительно прозвучали заявления. Мы продолжаем выстраивать работу по восстановлению наших отношений, которым был нанесен ущерб администрацией Байдена. Также работаем над украинским урегулированием. Пока конкретику сообщить не буду. Президент остается в открытом контакте с Трампом»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Ранее президент США прокомментировал идею президента России Владимира Путина ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН. В интервью NBC News он заявил, что был «взбешен» и «очень зол» на своего российского коллегу. При этом издание давало эту часть его слов в пересказе. Также в этом же материале приводились другие слова американского президента, которой говорил, что у него «очень хорошие отношения» с Владимиром Путиным и его «гнев быстро рассеется... если он поступит правильно». Предложение Владимира Путина прозвучало 27 марта на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск». Внешнее управление, сказал президент России, нужно для того, чтобы провести на Украине демократические выборы.

Подробнее о встрече господина Путина с моряками — в репортаже Андрея Колесникова.