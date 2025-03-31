Продажи смартфонов в России в первом квартале упали более чем на 20%

По итогам первого квартала 2025 года продажи смартфонов упали более чем на 20%, сообщили «Известиям» участники рынка. Продажи упали на 26% в штуках и на 25% — в деньгах, до 5,5 млн устройств на 139 млрд руб., рассказал источник газеты, близкий к одной из розничных сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Главными причинами снижения продаж собеседник «Известий» назвал очень высокие показатели 2024 года, а также охлаждение потребительского спроса на фоне привлекательных процентных ставок от банков по вкладам и сокращение кредитного рынка. Средняя цена смартфона при этом увеличилась на 2%, с 24,7 тыс. руб. до 25,2 тыс., рассказали в пресс-службе «М.Видео—Эльдорадо». В число самых популярных брендов в количественном выражении вошли Xiaomi (Redmi), Tecno, realme, Samsung и Infinix. В денежном выражении лидерами на рынке были Apple, Samsung, Xiaomi (Redmi) и Tecno.

По оценкам Mobile Research Group, продажи смартфонов рухнули почти на 25%. Эксперты считают, что это рекордное падение рынка, если не считать «форс-мажорного» 2022 года, когда поставки техники в Россию почти прекратились на полтора месяца.

В марте производители электроники предложили ограничить параллельный импорт в потребительском сегменте некоторых брендов ноутбуков, смартфонов и планшетов, а также дать гражданам возможность получать кешбэк при покупке отечественной электроники. Эти меры предложено ввести на ближайшие три года.

Подробности — в материале «Ъ» «Заправлены в планшеты кешбэки и запреты».