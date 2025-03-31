Перед майскими праздниками «Азимут» увеличит число рейсов Сочи — Махачкала

В конце апреля авиакомпания «Азимут» запустит дополнительный рейс между Сочи и Махачкалой. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно расписанию, рейс А45157 вылетит из Сочи в 11:50 и приземлится в Махачкале в 13:20. Обратный рейс А45158 отправится из Махачкалы в 14:20 и прибудет на курорт в 15:45.

Помимо этого, компания планирует выполнить дополнительные рейсы между Минеральными Водами и Пермью 25 и 26 апреля и 9 и 10 мая.

Сочинский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание с 30 марта. В новом сезоне 31 авиакомпания будет обслуживать 85 направлений, из которых 57 внутренних и 28 международных. Среди 11 иностранных перевозчиков будут представлены три новых: Etihad Airways, Jazeera Airways и Air Arabia, которые организуют регулярные рейсы в Абу-Даби, Кувейт и Шарджу соответственно.

Мария Удовик