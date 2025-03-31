Жителя Кубани осудили за оправдание попытки поджога ярославского военкомата

Суд приговорил жителя Краснодарского края к 4 годам исправительной колонии общего режима за оправдание попытки поджога военного комиссариата в Ярославской области. Об этом сообщает «Ъ-Кубань-Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в июле 2022 года обвиняемый, находясь в Приморско-Ахтарске, написал в публичной группе мессенджера сообщения, «оправдывающие действия лица, совершившего попытку поджога военного комиссариата в Ярославской области». Он также призывал к совершению диверсий и насильственных действий. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к экстремизму и действиям, направленным против безопасности РФ.

В июле 2022 года «Ъ-Ярославль» сообщал об аресте жителя Углича, пытавшегося поджечь здание военкомата в родном городе. В 2023 году суд приговорил его к 8 годам лишения свободы за покушение на террористический акт и публичные призывы к экстремистской деятельности.