S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») запустила прямые рейсы из Иркутска в Паттайю (Таиланд). Вылеты в международный аэропорт У-Тапао будут осуществляться на Boeing 737-800 пять раз в неделю, сообщил перевозчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Первый рейс из Иркутска в Паттайю компания выполнила 30 марта.

Как писал «Ъ-Сибирь», S7 Airlines в летний период откроет дополнительные рейсы из аэропорта Толмачево (Новосибирск) в Якутск.

По итогам 2024 года объем перевозок пассажиров авиакомпании S7 Airlines снизился на 19%, до 12,9 млн человек. В маршрутную сеть компании вошли почти 100 тыс. рейсов, включая внутренние и международные направления.

Михаил Кичанов