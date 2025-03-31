«РИА Новости»: Сеул может начать отмену санкций против РФ, если это сделают США

Сеул может начать отмену санкций против России, если это сделают в Вашингтоне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в сфере внешней торговли.

«В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи на вопрос о возможности снятия санкций мне заявили, что если США отменят санкции против России, Корея тоже может приступить к их отмене»,— сказал собеседник «РИА Новости».

В феврале Южная Корея начала отменять антироссийские санкции в отношении поставок медицинского оборудования. В местном министерстве промышленности, торговли и ресурсов сообщили, что это позволит продавать в Россию продукцию, которая «носит гуманитарный характер и вероятность использования которой в качестве оружия является небольшой».

В марте 2022 года Россия стала мировым лидером в категории «страна, против которой введено больше всего санкций». К концу апреля 2022 года число антироссийских санкций выросло до 7,4 тыс. — это больше, чем санкций против Ирана и Северной Кореи, вместе взятых. Как писал «Ъ», после прихода к власти в США новой администрации в мировом информационном пространстве появились многочисленные сигналы, свидетельствующие о том, что ситуация с антироссийскими запретами и ограничениями действительно может поменяться.

Подробности — в материале «Ъ» «В ожидании белых лебедей».