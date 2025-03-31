Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о стыке границ

Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали договор о точке стыка границ трех республик. Об этом сообщает агентство ТАСС. Подписание документа состоялось на первом в истории саммите трех государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Президента Кыргызской Республики Фото: Официальный сайт Президента Кыргызской Республики

«Церемония прошла в рамках встречи глав государств в Худжанде — административном центре Согдийской области на севере Таджикистана»,— говорится в сообщении ТАСС.

По данным ТАСС, на саммите лидеры также подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

Подписание договора о стыке границ трех стран ранее анонсировал таджикистанский лидер Эмомали Рахмон. 13 марта господин Рахмон вместе со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым поставил точку в многолетнем пограничном споре между двумя странами, подписав соглашение о государственной границе между республиками. Новый договор о точке стыка границ трех республик фактически зафиксировал окончательное урегулирование пограничного вопроса между Таджикистаном и Киргизией после почти 23 лет переговоров.

После распада СССР около 70 участков таджикско-киргизской границы общей протяженностью более 972 км оказались спорными, из-за чего между местными жителями и пограничниками двух стран регулярно возникали стычки, в том числе с человеческими жертвами. Процесс по делимитации и демаркации участков стартовал в 2002 году, когда была создана соответствующая межгосударственная комиссия. С 14 по 19 сентября 2022 года произошло самое масштабное столкновение между Таджикистаном и Киргизией. Перестрелки между военными велись сразу на нескольких участках границы длиной более 100 км.

Подробнее о решении вопроса — в материале «Ъ» «Киргизия и Таджикистан стерли линию раздора».

Анастасия Домбицкая