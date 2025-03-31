Жителей Новороссийска предупредили о проведении взрывных работ

В Новороссийске проведут взрывные работы в районе Сухумского шоссе 31 марта. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

Согласно информации от АО «Новоросцемент», в период с 15:00 до 17:00 в карьере цемзавода «Пролетарий» пройдут взрывные работы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что 31 марта в акватории морского порта запланированы военные учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ.

Алена Воробьева