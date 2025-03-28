Военные учения в Новороссийске пройдут 31 марта
Учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ продут 31 марта в акватории морского порта Новороссийск. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ
Военные учения пройдут в период с 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00. Военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.
Во время проведения учений будут выполняться стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.