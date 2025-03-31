Власти Гагаузии заявили, что после ареста Евгении Гуцул диалога с Кишиневом нет

После ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул у властей автономии нет диалога с Кишиневом. Об этом сегодня, 31 марта, заявил первый замглавы региона в составе Молдавии Илья Узун. По его словам, Кишинев не идет на контакт с представителями автономии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

«Все органы власти гагаузской автономии — народное собрание, исполнительный комитет — работают в штатном режиме... Однако, самое главное, у нас нет взаимодействия Комрата с Кишиневом»,— сказал Илья Узун в эфире канала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).

«Мы надеемся, что Россия нам поможет и нашего башкана (главу) отпустят»,— добавил господин Узун.

25 марта главу Гагаузии (автономии на юге Молдавии) Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа. 28 марта районный суд Кишинева частично удовлетворил запрос прокуратуры и арестовал главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул на 20 суток. Обвинения Евгении Гуцул предъявлены по четырем статьям: нелегальное финансирование избирательной кампании на пост главы Гагаузии в 2023 году, фальсификация документов, фальсификация деклараций, фальсификация отчетов о финансировании кампании.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. Гагаузские власти выступают за сближение с Россией, в то время как Кишинев поддерживает евроинтеграцию.

Чем известна арестованная глава Гагаузии Евгения Гуцул — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая