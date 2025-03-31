Новак Джокович уступил 19-летнему Якубу Меншику в финале «Мастерса» в Майами

Экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в финале турнира ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) серии «Мастерс» в Майами проиграл чешскому спортсмену Якубу Меншику, занимающему 54-е место в мировом рейтинге. Призовой фонд соревнований составил более $9 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисист Новак Джокович

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Теннисист Новак Джокович

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Новаку Джоковичу 37 лет. Он является одним из самых титулованных теннисистов в истории. Рекордсмен по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин — 24. Является победителем 99 турниров ATP. В 2024 году на Олимпиаде в Париже Новак Джокович завоевал золотую медаль, в 2008 году стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Занимал первое место в рейтинге ATP на протяжении 428 недель. Сейчас серб располагается на пятой строчке таблицы.

Якубу Меншику 19 лет. Он впервые стал победителем турнира серии «Мастерс». В феврале 2024 года Меншик участвовал финале турнира ATP в Дохе, где уступил российскому теннисисту Карену Хачанову. По итогам выступления в Майами чех поднялся на 30 строчек в мировом рейтинге — сейчас он занимает 24-е место.

Таисия Орлова