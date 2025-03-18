ФАС выявила картель на 1,9 млрд руб. на торгах по дорожным проектам в Дагестане

МВД и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявили признаки сговора в Дагестане при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». ФАС возбудила дело о картеле (ст. 14.32 КоАП РФ) на сумму более 1,9 млрд руб. в отношении ООО «Ботлихагропромдорстрой», ООО «Дорстройсервис» и ООО «Магуш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Служба подозревает организации в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах по ремонту автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения»,— сообщает ФАС. Общая сумма максимальных цен контрактов составила 1 919 538 628 рублей — часть из конкурсных процедур проходила в рамках реализации нацпроекта, уточнили в ведомстве. Если компании признают виновными, им грозят оборотные штрафы.

Ремонтировать дороги в рамках «Безопасных качественных дорог» начали в 2019 году. Проект был реализован в 84 регионах России. За время действия нацпроекта починили, реконструировали и построили более 100 тыс. км автодорог. Преемником «Безопасных качественных дорог» станет новый нацпроект — «Инфраструктура для жизни», стартующий в 2025 году.

Подробнее о реализации проекта — в материале «Ъ» «Ни ямы, ни канавы».