Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий. В Минобороны Азербайджана заявили, что в ночь на 31 марта подразделения вооруженных сил Армении несколько раз с перерывами подвергали обстрелам из стрелкового оружия позиции Баку. Армянские власти в ответ обвинили Азербайджан в распространении дезинформации и сообщили об ударах по жилому дому.

«30 марта примерно в 21:25 подразделения вооружённых сил Армении вновь предприняли попытку осуществить разведывательные полёты с использованием беспилотных летательных аппаратов и дронов над позициями Азербайджанской Армии, расположенными напротив позиций в направлении населённого пункта Герензур»,— говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства. В нем также говорится об обстрелах азербайджанских позиций с 22:30 30 марта до 04:35 31 марта с Горисского, Басаркечярского и Чямбярякского направлений.

Армянское Минобороны в ответ заявило, что «сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 30 марта с 22:30 до 04:35 31 марта подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном и юго-восточном участках границы, не соответствует действительности». «Сообщаем также, что 31 марта, в районе 00:50, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении села Хнацах (Сюникская область), в результате чего был поврежден жилой дом»,— говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте армянского Минобороны. В оборонном ведомстве призвали Баку расследовать факт обстрела жилого дома в населенном пункте Хнацах и выступить с публичными разъяснениями.

Армения и Азербайджан систематически обвиняют друг друга в распространении дезинформации касательно обстрелов приграничных территорий. 5 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Нагорного Карабаха за Азербайджаном. 13 марта глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил о согласовании мирного договора с Арменией. Документ может завершить вспыхнувший в 1980-е годы конфликт. В числе прочих требований перед подписанием соглашения Азербайджан настаивает на изменении армянской конституции.

Подробности — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Анастасия Домбицкая