Фанаты «Спартака» прекратят бойкот матчей Кубка России и Суперкубка

Активные фанаты московского футбольного клуба «Спартака» объявили о возвращении на матчи Кубка и Суперкубка России, которые не требуют оформления карты болельщика. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале фанатского объединения «Фратрия». Болельщики завершили частичный бойкот, но сохраняют протест против карты зрителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Десятилетиями мы поддерживали "Спартак", и нашими усилиями ковалась слава Спартаковского движения. Призываем с сегодняшнего дня вернуться на игры основной команды в рамках Кубка и Суперкубка России, не требующих оформления паспорта болельщика. На финальный матч Кубка и матчи РПЛ бойкот сохраняется»,— говорится в сообщении.

Протест фанатов начался в январе 2022 года после введения обязательной карты болельщика (1 июня 2022 года). Первый матч с участием вернувшихся болельщиков состоится 15 апреля на «Открытие Арене». Болельщики объединения «Фратрия» планируют посетить встречу 1/2 финала Кубка России против «Урала».

Отметим, что аналогичные акции протеста продолжают проводить фанаты и других российских клубов, выступающие против системы идентификации зрителей.

Подробнее о бойкоте активных фанатов — в материале «Ъ».