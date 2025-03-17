За неделю в Свердловской области родилось 636 детей

За прошедшую неделю в Свердловской области родилось 636 детей: 306 мальчиков и 330 девочек, включая восемь пар близнецов, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Матерями на прошлой неделе стали 453 женщины до 35 лет и 175 — старше этого возраста. Для одной из мам это были восьмые роды, а для 100 новорожденных стали третьими детьми у своих мам.

Напомним, на предыдущей неделе в Свердловской области родилось 688 детей: 377 мальчиков и 311 девочек, среди которых было 12 пар близнецов, при этом 40 детей стали четвертыми в своих семьях.

Ирина Пичурина