На Алтае бизнесмена ждет третий суд за хищения на поставках средств реабилитации

Прокуратура Алтайского края отдала под суд директора фирмы «Алтайледтех», обвиняемого в махинациях с поставками технических средств реабилитации для инвалидов. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По информации регионального управления Следственного комитета России (СКР), в конце 2022 года компания выиграла аукцион на поставку технических средств реабилитации для инвалидов по слуху — телевизора и телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом. Однако, говорится в деле, 55 инвалидов получили аппараты худших характеристик и меньшей стоимости, а телевизор не был поставлен вовсе. В результате были похищены более 700 тыс. руб., принадлежащие местному Фонду пенсионного и социального страхования, оплатившего госконтракт.

Представитель управления СКР Ольга Чеснокова отметила, что следствие добилось полного возмещения обвиняемым ущерба. Кроме того, на автомобиль предпринимателя наложен обеспечительный арест.

Ранее коммерсант уже был осужден по другим эпизодам хищений на поставках средств реабилитации. В январе 2025 года он получил 3 года условно и штраф в размере 350 тыс. руб., в марте — 2 года условно и штраф в размере 40 тыс. руб.

Факты хищений выявили сотрудники региональных управлений Федерального казначейства и ФСБ России.

Илья Николаев