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Суд дал условный срок бизнесмену за хищения на поставках средств реабилитации

Директор компании «Алтайледтех» получил три года условно и штраф в размере 350 тыс. руб. по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на закупку технических средств реабилитации. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в марте 2023 года ООО «Алтайледтех» выиграло конкурс на поставку технических средств реабилитации — телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом для обеспечения инвалидов по слуху. 126 инвалидов получили аппараты худших характеристик и меньшей стоимости. У отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Алтайскому краю, оплатившего госконтракт, была похищены более 1,4 млн руб., сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

Факты хищений выявили сотрудники краевых управлений ФСБ и Федерального казначейства. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). «Следствие добилось полного возмещения обвиняемым суммы ущерба. Кроме того, в обеспечение приговора на имущество фигуранта дела наложен арест на сумму 1 миллион 600 тыс. руб.», — рассказала официальный представитель управления СК Людмила Рязанцева.

Илья Николаев

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