Правительство не поддержало ограничение полномочий ЦБ

Правительство не поддержало законопроекты, предполагающие ограничение полномочий Центробанка (ЦБ) и расширение оснований для увольнения главы ЦБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отзывы правительства. Близкий к изданию источник заявил, что власти «очень ценят высокую экспертность» председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Речь идет о двух законопроектах, которые внесли в Госдуму в конце 2024 года. Первый подготовлен фракцией «Справедливая Россия — За правду» и предполагает, что депутаты смогут просить президента досрочно уволить председателя ЦБ. При этом озвучить такую просьбу может группа численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов Госдумы. Правительство сочло это предложение не соответствующим Конституции, согласно которой президент сам ставит перед Госдумой вопрос об освобождении от должности главы ЦБ. В отзыве сказано, что реализация озвученных положений «создаст риск возникновения необоснованного вмешательства в деятельность» ЦБ, а также нарушения принципа его независимости.

Второй законопроект внесли депутаты от КПРФ. Он предлагает наделить Госдуму правом утверждать и отклонять основные направления государственной денежно-кредитной политики (ДКП). Правительство утверждает, что это тоже не соответствует Конституции, а процедура подготовки ДКП уже предусматривает ее предварительное обсуждение с депутатами. Помимо этого в КПРФ предложили отнести к поводам для увольнения главы ЦБ отклонение от целей ДКП или непринятие мер по обеспечению устойчивости рубля, а также повторное отклонение Госдумой основных направлений ДКП. В правительстве ответили, что это приведет к «размыванию ответственности» за реализацию ДКП между ЦБ и Госдумой.

О деятельности регулятора — в материале «Ъ» «ЦБ верен ставке».