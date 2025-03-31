Пермский краевой суд может сменить апелляционный судебный округ

Совет судей РФ предложил скорректировать границы апелляционных судебных округов. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на выступление председателя совета Виктора Момотова на научно-практической конференции «Судебная власть и судоустройство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам господина Момотова, Совет судей подготовил законопроект, которым предлагается исключить несколько регионов из состава первого и четвертого апелляционных округов и включить их в состав второго округа, где нагрузка ниже средней почти в два раза. В частности, под юрисдикцию Второго апелляционного суда (он расположен в Санкт-Петербурге) должен уйти Пермский краевой суд, который сейчас входит в четвертый округ (апелляционный суд находится в Нижнем Новгороде), а также Калининградский, Новгородский и Псковский облсуды — сейчас их решения проверяет Первый апелляционный суд, который находится в Москве.

Изменение границ апелляционных судебных округов необходимо для удобства обращения в них граждан и лучшего распределения судебной нагрузки.