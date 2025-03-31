Таяние льдов на водоемах Свердловской области идет в соответствии с прогнозом

Ледовая обстановка на водоемах в Свердловской области остается стабильной и развивается в соответствии с прогнозом, сообщили в региональном МЧС. В регионе работают три переправы и 84 места массового выхода на лед — планировалось открыть еще 20 переправ и 143 места выхода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За прошедшие сутки для ослабления льда и безаварийного пропуска паводковых вод специалисты внепланово провели взрывные работы на одном участке реки Тура в поселке Санкино, использовав 360 кг взрывчатых веществ. С начала года в регионе в превентивных целях было распилено 2,0805 км льда и чернение 0,00268 км. Взрывы проводились на семи участках.

На период весеннего половодья разобран низководный мост через реку Пышма у села Яр, что временно ограничивает автотранспортное и пешеходное сообщение с деревнями Заречная и Заселина, в которых суммарно проживают 30 человек, включая ребенка. Для жителей будет организована лодочная переправа после вскрытия Пышмы. В населенных пунктах созданы запасы продуктов питания, медикаментов и обеспечена пожарная безопасность. Восстановление моста запланировано на май-июнь.

Напомним, ранее взрывным способом ото льда в Свердловской области уже освободили три моста в Слободо-Туринском районе и три моста в Туринском округе.

Ирина Пичурина