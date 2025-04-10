Растущие вместе

Международный валютный фонд (МВФ) подвел итоги 20 лет «глубокой экономической интеграции» стран Евросоюза (ЕС) после расширения этого образования в 2004 году. Аналитики отмечают существенную региональную неоднородность выгоды — она значительнее у тех стран, которые имели более тесные производственно-сбытовые связи до вступления в ЕС. Глубокая интеграция несет в себе заметные дополнительные экономические выгоды за пределами просто торговых союзов, что дает ценные уроки для будущего расширения ЕС, заключают экономисты фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nikolay Doychinov / Reuters Фото: Nikolay Doychinov / Reuters

В начале 2000-х годов разрыв в доходах между Европой и США сократился примерно на 10 процентных пунктов. Высокие темпы роста в странах, вступивших в Европейский союз в 2004, 2007 и 2013 годах, наглядно показали преимущество и влияние единого рынка. С тех пор ни одна страна не стала членом ЕС, и это самый длительный период без расширения с 1973 года (сейчас десять стран являются кандидатами на вступление в ЕС, многие из них расположены на Западных Балканах). Расширение общего рынка приводит к перераспределению ресурсов, что, в свою очередь, стимулирует общий экономический рост и способствует конвергенции доходов, доказывают многочисленные ретроспективные экономические исследования. В МВФ отмечают, что их исследование тесно связано с предыдущими работами, в которых изучались страновые или совокупные выгоды от членства в ЕС на основе контрольных групп. «Мы используем данные регионального, а не странового уровня, чтобы повысить надежность оценок за счет большего объема выборки и более детально проанализировать эффекты неоднородности доходов и начальные условия, формирующие их»,— добавляют там.

В основе членства в ЕС лежит доступ к единому рынку этого объединения.

Гармонизируя существующие правила и снижая барьеры для торговли, единый рынок способствует свободе перемещения товаров, услуг, людей и капитала.

Дополнительно потенциальные члены ЕС ведут переговоры с союзом по 35 разделам, которые определяют экономические и социальные условия, включая такие базовые вещи, как институты и верховенство закона. Каждый раздел должен быть успешно согласован и выполнен, чтобы соответствовать стандартам ЕС для полноправного членства. Это отличает ЕС от простых соглашений о свободной торговле, и поэтому в экономической литературе вступление в него называется глубокой интеграцией, потенциально дающей большие выгоды за счет повышения эффективности по широкому набору параметров.

Новые члены ЕС

С момента вступления в ЕС новых стран (Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словацкая Республика и Словения) прирост их ВВП на душу населения составил в среднем 27% (эквивалентно увеличению темпов роста ВВП на 2 процентных пункта в год), причем через пять лет он составлял более 10%, а в конце исследуемого периода — 40%.

«Этот прирост значительно ускорил сближение стран в Европе. До вступления в ЕС мы в течение десяти лет сопоставляли изменения ВВП на душу населения между регионами, которые присоединились к ЕС, и регионами, которые уже находились в ЕС (базовая контрольная группа), что позволяет предположить, что расчет эффективно изолирует эффекты присоединения начиная с 2004 года»,— отмечают экономисты фонда.

Хотя все регионы получили выгоду, прирост подушевого ВВП варьируется от 78% в Центральном и Западном регионах Литвы до всего 4% в Северо-Западном регионе Чешской Республики.

Усреднение также выявляет неоднородность на уровне стран: наибольший прирост наблюдается в странах Балтии, а наименьший — на Кипре.

Поскольку экономические размеры регионов различны, в МВФ сравнивали взвешенные по ВВП совокупные положительные эффекты, полученные в отдельных региональных оценках, с общими результатами. Они очень похожи и статистически не различаются ни на одном из условных уровней: взвешенный по ВВП эффект в среднем составляет 28% до 2022 года (против 27% в объединенной оценке).

Между тем прирост реального ВВП к 2022 году оказался несколько ниже, чем прирост ВВП на душу населения, что указывает на худшие демографические показатели в новых странах-участницах по сравнению с контрольной группой старых членов ЕС. Отчасти это объясняется старением населения и миграцией в старые страны-участницы. Выяснилось, что устойчивое накопление капитала способствовало росту ВВП примерно на 20 процентных пунктов к концу исследуемого временного отрезка. Значительная часть этого капитала была получена за счет прямых иностранных инвестиций (ПИИ), особенно в годы, предшествовавшие глобальному финансовому кризису. Чистый приток ПИИ составлял в среднем около 3,6% ВВП в новых государствах—членах ЕС с 2004 по 2007 год. Другим источником финансирования инвестиций стали трансферты из бюджета ЕС. Также обнаруживается очень небольшой отрицательный эффект на ВВП в части занятости. Он отражает совокупность изменений, включая уровень занятости, участие в рабочей силе по месту проживания, демографические показатели и миграцию.

Совокупный эффект говорит о том, что вступление в ЕС сократило разрыв в соотношении капитала и рабочей силы между старыми и новыми странами-участницами.

Кроме того, рост производительности обеспечил чуть менее половины прироста доходов от вступления в ЕС (14 процентных пунктов). Вклад совокупной факторной производительности быстро увеличился после вступления новых стран в ЕС, но в последние годы стал медленно снижаться, что отчасти может отражать замедление темпов структурных реформ и рост уровня образования, полагают в МВФ.

В разрезе отдельных отраслей первоначально рост был обеспечен преимущественно промышленностью, что, вероятно, связано с ее перемещением в новые страны-участницы и строительным бумом. Однако в 2019 году вклад промышленности начал стагнировать, а в 2021 и 2022 годах снизился, что может свидетельствовать о том, что выгоды от вступления в ЕС для этого сектора были полностью реализованы. Сектор услуг стал вносить положительный вклад с 2011 года, и с тех пор его доля увеличилась — к концу 2022 года на него приходилось 16% более высокой валовой добавленной стоимости по сравнению с контрольной группой.

Аналитики также выяснили, что регионы, изначально лучше интегрированные со старыми членами ЕС, получили больше выгод от вступления в союз: средний прирост их ВВП на душу населения за 15 лет почти на 10 процентных пунктов выше, чем в менее интегрированных. Регионы с начальным уровнем финансового благосостояния выше медианного увеличили доход на душу населения почти в два раза по сравнению с регионами с уровнем ниже медианного. Кроме того, регионы вблизи столиц государств через 15 лет выросли в среднем на 27%, в то время как отдаленные — в среднем на 22%, а регионы с относительно высокой долей высшего образования в среднем выиграли в 1,5 раза больше по сравнению с другими.

ЕС в целом

Прежде всего расширение ЕС помогает новым странам-участницам догнать старых, а увеличение единого рынка стимулирует рост в последних. Это происходит потому, что все члены ЕС получают доступ к большему набору факторов производства, повышается эффективность распределения ресурсов. Кроме того, компании могут получить дополнительный эффект благодаря доступу к расширенному потребительскому рынку.

Со временем положительный эффект накапливался, составляя около 5% дополнительного прироста ВВП на душу населения с 2008 по 2016 год.

Затем он увеличился примерно до 10%, если исключить страны, пострадавшие от европейского долгового кризиса (прежде всего Грецию). Уже через пять лет после расширения в МВФ отметили «некоторые плюсы» для скандинавских стран, Австрии, Германии и Испании. Через 15 лет больше всего выиграли регионы Германии и Австрии, которые хорошо интегрированы с Центральной и Восточной Европой. Кроме того, аналитики отмечают значительный положительный эффект в более отдаленных регионах — возможно, за счет туризма (например, в Португалии).

Очевидные потери Греции и Италии отражают прежде всего последствия европейского долгового кризиса и другие специфические для каждой страны события после 2004 года, которые перекрывают потенциальные выгоды от увеличения рынка, связанного с расширением ЕС.

Таким образом, для обеих групп стран расчетные выгоды превышают ожидания, основанные в основном на моделировании торговли или общего равновесия до расширения, и находятся у верхней границы того, что было обнаружено в других эмпирических исследованиях, сосредоточенных на оценке общего прироста ВВП, заключают в МВФ.

Успех расширения ЕС в 2004 году служит убедительным примером для других регионов, стремящихся к экономической интеграции, убеждены авторы исследования.

Хотя опыт свидетельствует о потенциально значительных экономических выгодах для следующего поколения присоединяющихся стран и Европейского союза в целом, нельзя с уверенностью утверждать, что они окажутся такими же большими. Разрыв в доходах сегодняшних кандидатов сопоставим с показателями 2004 года, однако странам, претендующим на вступление в ЕС, потребуется провести более масштабные реформы, чтобы преодолеть разрыв в экономическом и институциональном развитии, превышающий разрыв между старыми и новыми странами—членами ЕС 2004 года. Кроме того, неясно, будет ли Евросоюз снова финансировать крупные программы перераспределения и не помешает ли прогрессу усложнившаяся структура союза, заключают в МВФ.

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Виталий Жданов