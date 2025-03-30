Таксист-нелегал спровоцировал массовое ДТП с пострадавшими на проспекте Космонавтов

Петербургская полиция задержала таксиста-мигранта, пытавшегося уйти от погони и устроившего массовое ДТП с пострадавшими в Московском районе Петербурга. Информация о дорожном происшествии поступила в правоохранительные органы 30 марта около 15:00, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как уточнили в Госавтоинспекции, сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль такси Hyundai Solaris, водитель которого на неоднократные требования полицейских об остановке не реагировал и, превысив скорость, попытался скрыться.

В итоге в 15:35 возле дома 63 по проспекту Космонавтов таксист не справился с управлением и столкнулся с «Ладой», после чего задел еще два стоящих автомобиля — Kia и Mercedes. В аварии пострадал 25-летний водитель отечественного автомобиля и его 28-летняя пассажирка, которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Как оказалось, за рулем Hyundai находился 48-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, а в салоне еще трое иностранцев в возрасте 47-54 лет. Один из пассажиров попытался скрыться с места аварии бегством, но был задержан полицейским. Причиной попытки игнорировать законные требования сотрудников ДПС, как выяснилось, стало отсутствие регистрации у самого водителя и одного из его пассажиров.

В итоге всех четверых доставили в отдел полиции, где в отношении нарушителей были составлены административные протоколы. По факту произошедшего проводится проверка, отметили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская полиция нашла «резиновую» квартиру с незаконно зарегистрированными нелегалами на набережной реки Карповки в Петербурге.

Андрей Цедрик