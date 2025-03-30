Петербургская полиция нашла «резиновую» квартиру на набережной реки Карповки

Полицейские Петроградского района Санкт-Петербурга обнаружили «резиновую» квартиру на набережной реки Карповки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями был выявлен факт незаконной постановки приезжих на миграционный учет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили 30 марта в региональном ГУ МВД, предварительно установлено, что 50-летний местный житель и его 36-летняя компаньонка убедили 20-летнюю хозяйку квартиры дома 30 по набережной реки Карповки за небольшую плату фиктивно прописать у себя десять иностранных граждан.

В официальные бланки миграционных документов внесли заведомо ложные сведения о временной регистрации иностранцев, якобы, по месту пребывания, а также иные необходимые сведения. С пакетом подложных документов в дальнейшем приезжие обращались в соответствующие органы для получения разрешительных документов на пребывание в РФ.

По факту противоправных действий возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В отношении главного подозреваемого избрана мера в виде подписке о невыезде. В настоящий момент продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий, устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 35-летнюю жительницу Кудрово и ее помощника заподозрили в легализации в Петербурге более 80 мигрантов.

Андрей Цедрик