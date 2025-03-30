Двадцать второй тур

«Крылья Советов»—«Локомотив» 5:1

Ороз, 2; Сергеев, 4, 49; Олейников, 32; Бейл, 40 — Бейл, 62 (автогол).

«Динамо» (М)—«Оренбург» 5:1

Карраскаль, 38, 41; Бителлу, 60; Чавес, 67; Окишор, 90+1 — Сахархизан, 77.

«Химки»—«Пари Нижний Новгород» 2:0

Вера, 22 (пен.); Магомедов, 86.

ЦСКА—«Динамо» (Мх) 2:0

Мойзес, 32; Жемалетдинов, 80.

«Краснодар»—«Факел» 5:0

Кривцов, 53; Сперцян, 66; Олусегун, 69, 74; Козлов, 80.

«Ахмат»—«Спартак» 0:0

«Зенит»—«Рубин» 4:0

Гонду, 51; Мантуан, 59; Кассьерра, 73; Мостовой, 74.

Удаление: Грицаенко («Рубин»), 55 (2 ж. к.).

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Краснодар» 22 14 7 1 44:13 49

2. «Зенит» 22 14 4 4 44:14 46

3. «Спартак» 22 13 5 4 41:17 44

4. «Динамо» (М) 22 12 6 4 48:24 42

5. ЦСКА 22 12 5 5 33:15 41

6. «Локомотив» 22 12 4 6 38:34 40

7. «Рубин» 22 9 5 8 29:33 32

8. «Ростов» 21 8 6 7 32:31 30

9. «Акрон» 21 7 4 10 26:38 25

10. «Химки» 22 5 8 9 26:37 23

11. «Крылья Советов» 22 6 4 12 25:37 22

12. «Динамо» (Мх) 22 4 9 9 16:24 21

13. «Нижний Новгород» 22 5 4 13 17:41 19

14. «Ахмат» 22 3 10 9 20:35 19

15. «Факел» 22 2 8 12 11:34 14

16. «Оренбург» 22 2 5 15 19:42 11

Матч «Акрон»—«Ростов» пройдет сегодня.