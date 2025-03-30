Двадцать второй тур
«Крылья Советов»—«Локомотив» 5:1
Ороз, 2; Сергеев, 4, 49; Олейников, 32; Бейл, 40 — Бейл, 62 (автогол).
«Динамо» (М)—«Оренбург» 5:1
Карраскаль, 38, 41; Бителлу, 60; Чавес, 67; Окишор, 90+1 — Сахархизан, 77.
«Химки»—«Пари Нижний Новгород» 2:0
Вера, 22 (пен.); Магомедов, 86.
ЦСКА—«Динамо» (Мх) 2:0
Мойзес, 32; Жемалетдинов, 80.
«Краснодар»—«Факел» 5:0
Кривцов, 53; Сперцян, 66; Олусегун, 69, 74; Козлов, 80.
«Ахмат»—«Спартак» 0:0
«Зенит»—«Рубин» 4:0
Гонду, 51; Мантуан, 59; Кассьерра, 73; Мостовой, 74.
Удаление: Грицаенко («Рубин»), 55 (2 ж. к.).
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Краснодар» 22 14 7 1 44:13 49
2. «Зенит» 22 14 4 4 44:14 46
3. «Спартак» 22 13 5 4 41:17 44
4. «Динамо» (М) 22 12 6 4 48:24 42
5. ЦСКА 22 12 5 5 33:15 41
6. «Локомотив» 22 12 4 6 38:34 40
7. «Рубин» 22 9 5 8 29:33 32
8. «Ростов» 21 8 6 7 32:31 30
9. «Акрон» 21 7 4 10 26:38 25
10. «Химки» 22 5 8 9 26:37 23
11. «Крылья Советов» 22 6 4 12 25:37 22
12. «Динамо» (Мх) 22 4 9 9 16:24 21
13. «Нижний Новгород» 22 5 4 13 17:41 19
14. «Ахмат» 22 3 10 9 20:35 19
15. «Факел» 22 2 8 12 11:34 14
16. «Оренбург» 22 2 5 15 19:42 11
Матч «Акрон»—«Ростов» пройдет сегодня.