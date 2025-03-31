На капитальный ремонт РКБ в Йошкар-Оле выделили 121,2 млн рублей

На капитальный ремонт здания Республиканской клинической больницы (РКБ) в Йошкар-Оле выделили 121,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Работы включают полномасштабный ремонт с соблюдением всех строительных норм, требований пожарной и экологической безопасности. Подрядчик должен будет выполнять работы в условиях функционирующего медучреждения, не нарушая его работу. Срок завершения всех работ — до 28 ноября 2025 года.

Источником финансирования является республиканский бюджет Марий Эл по отрасли «Здравоохранение».

Ранее пресс-служба главы республики Юрия Зайцева сообщала «Ъ Волга-Урал», что в текущем году планируется выполнить ремонт фасадов хирургического и диагностических корпусов РКБ, а также помещений под региональный эндокринологический центр в этой же больнице. Всего в Марий Эл на капремонт 19 медучреждений в 2025 году планируют выделить 333 млн руб.

Влас Северин