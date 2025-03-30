В 2024 году число вакансий без требований к опыту работы в ЮФО выросло на 58%

По итогам 12 месяцев прошлого года в Южном федеральном округе число вакансий без требований к опыту соискателя выросло на 58% по сравнению с 2023 годом и достигло 1 млн. Такие данные «Ъ-Кубань» сообщили в рекрутинговом агентстве HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как сообщили в Superjob, за последние два года число компаний на юге России, готовых брать на работу выпускников вузов без опыта, выросло на семь процентных пунктов — до 72%. Согласно аналитикам агентства, семь из десяти работодателей готовы трудоустраивать выпускников колледжей без опыта. В молодых выпускников вузов чаще верит крупный бизнес, который готов трудоустраивать их на позиции инженеров, IT-специалистов, в педагогические и медицинские отрасли. Выпускники колледжей востребованы на позиции рабочих, продавцов, кассиров и складских сотрудников

По информации аналитиков агентства, на hh.ru в России насчитывается около 2 млн активных резюме, которые разместила молодежь в возрасте от 14 до 34 лет (51% от всех резюме). Как отмечает директор hh.ru Юг Олеся Лавренова, в настоящее время происходит некоторое снижение критичности раннего трудоустройства в найме молодежи. На фоне дефицита кадров в самых человекоемких отраслях работодатели, по словам эксперта, постепенно снижают обязательные требования к опыту, отдавая приоритет навыкам молодого специалиста после учебы.

В то же время предложения работодателей по стажировкам выросли в 2024 году в целом по РФ более чем на 70% к 2023 году. «Самые продвинутые компании начали вкладываться в оценку по навыкам и программы допобучения еще несколько лет назад, сегодня мы видим, что эту практику перенимают все больше работодателей, в том числе из сегмента малого и среднего бизнеса»,— рассказывает директор hh.ru Юг.

Региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин рассказал «Ъ-Кубань», что обучение и переобучение непосредственно в компании позволяет готовить сотрудников, чьи навыки необходимы для развития и ведения конкретного бизнеса. «Начинающих специалистов обучают с нуля, для вчерашних выпускников вузов и колледжей организуют стажировки и назначают наставников, на работу принимают даже студентов-старшекурсников с последующим оффером»,— говорит господин Телегин.

Подробнее о ситуации с трудоустройством молодежи на юге России — читайте в материале «Добру молодцу work».

Дмитрий Михеенко