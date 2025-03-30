В Татарстане завершился международный турнир по настольному теннису

В Татарстане завершились международные соревнования по настольному теннису, прошедшие с 28 по 30 марта в комплексе «Саба-арена» в Богатых Сабах. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Соревнования собрали более 250 спортсменов из России, Беларуси, Ирана, Китая, Таджикистана и Узбекистана. Турнир был посвящен памяти заслуженного лесовода Нургали Минниханова.

На церемонии закрытия раис Татарстана Рустам Минниханов и советник президента России Игорь Левитин наградили победителей. Игорь Левитин отметил успешное проведение соревнований и напомнил об открытии пяти новых центров настольного тенниса в регионе.

Также сегодня было объявлено об открытии пяти новых центров настольного тенниса в Агрызском, Апастовском, Бавлинском, Ютазинском и Сабинском районах Татарстана.

Влас Северин