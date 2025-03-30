В Татарстане открыли пять новых центров настольного тенниса

В Агрызском, Апастовском, Бавлинском, Ютазинском и Сабинском районах Татарстана открыли пять новых центров настольного тенниса. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

На церемонии присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов, советник президента России Игорь Левитин и президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков. Мероприятие прошло в селе Шемордан Сабинского района.

Создание центров стало возможным благодаря соглашению между правительством Татарстана и Федерацией настольного тенниса России, подписанному на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Игорь Левитин подчеркнул, что это первый случай в России, когда Федерация настольного тенниса России совместно с Татарстаном реализовала проект по строительству спортивных залов в сельских районах. Он отметил, что эти объекты доступны для всех жителей и могут служить примером для других регионов страны.

Влас Северин