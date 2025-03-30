Жительница Купчино попала в больницу в результате пожара на улице Турку

Очередной квартирный пожар с пострадавшей произошел днем 30 марта во Фрунзенском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: улица Турку, д. 32, корп. 3, поступил на пульт дежурного в 11:28, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в одной из комнат двухкомнатной квартиры происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра. С огнем удалось справиться спустя 20 минут силами десяти спасателей и двух единиц техники.

В результате пожара пострадала женщина, ее направили в медицинское учреждение.

Ранее «Ъ-СПб» писал об одном пострадавшем и 11 эвакуированных из-за пожара в ресторане на улице Кораблестроителей.

Андрей Цедрик