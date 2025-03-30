Один человек пострадал и 11 эвакуированы из-за пожара в ресторане на Кораблестроителей

Крупный пожар в заведении общественного питания произошел вечером накануне, 29 марта, в Василеостровском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: улица Кораблестроителей, д. 32, поступил на пульт дежурного в 21:55, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, в помещении кухни ресторана площадью 80 кв. м происходило горение обстановки на площади 20 кв. метров. Огонь тушили 15 спасателей и три единицы техники. Им удалось ликвидировать возгорание в 22:12.

По уточненной информации, из опасной зоны были эвакуированы 11 человек, включая шестерых детей. В результате пожара пострадал мужчина, которого госпитализировали в медицинское учреждение. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец попал в больницу в результате пожара в частном доме в Колпино.

Андрей Цедрик