В Таганроге режиссер из Москвы поставила спектакль «Евгений Онегин»

В таганрогском театре им. А. П.Чехова состоялась премьера спектакля «Евгений Онегин». Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Светлана Камбулова. Она уточнила, что собственное видение знаменитого романа в стихах Александра Пушкина публике представила московский режиссер Анна Котова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

«Важно, когда классическая литература оживает на сцене благодаря современным интерпретациям. Это позволяет зрителям увидеть знакомые сюжеты с новой стороны и открывает новые грани произведений, ставшие частью нашей культуры», – написала Светлана Камбулова.

Глава Таганрога поздравила артистов с премьерой и выразила уверенность, что спектакль на долгие годы станет настоящим украшением репертуара чеховского театра.

Ефим Мартов