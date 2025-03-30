Воронежский футбольный клуб «Факел» проиграл «Краснодару» на выезде

30 марта воронежский футбольный клуб «Факел» проиграл на выезде «Краснодару» в рамках 22-го тура РПЛ со счетом 5:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Первый тайм завершился без голов. Однако на 53-й минуте второго тайма игрок «Краснодара» Никита Кривцов забил первый гол в ворота «Факела». Затем полузащитник краснодарской команды Эдуард Сперцян на 66-й минуте забил второй гол. После этого мяч в воротах «Факела» оказался еще трижды: нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун оформил два гола на 69-й и 74-й минутах, а полузащитник клуба Данила Козлов забил пятый гол на 80-й минуте.

По итогам встречи воронежский клуб остался в зоне вылета на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы, с 14-ю очками. «Краснодар» же сохранил первое место с 49-ю очками.

В предыдущем матче «Факел» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:0. 5 апреля «Факелу» предстоит встретиться с грозненским «Ахматом». Матч начнется в 15:15 и пройдет без зрителей из-за санкции со стороны контрольно-дисциплинарного комитета.

«Факел» наказали за поведение болельщиков на игре с петербургским «Зенитом», которая прошла в Воронеже 8 марта и завершилась со счетом 0:2. КДК усмотрел в действиях местных фанатов расизм. Клуб не смог отменить решения комитета.

Подробнее о ситуации читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Вот за "Факел"».

Егор Якимов