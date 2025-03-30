ВОЗ пересчитывает бюджет

ВОЗ сократит штат сотрудников из-за выхода США из организации. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил о массовых сокращениях персонала и бюджета, в том числе в центральном офисе в Женеве. Одной из причин стал выход США, ранее крупнейшего донора организации, пишет Reuters со ссылкой на внутренний документ. США обеспечивали около 18% бюджета ВОЗ. Помимо Вашингтона, ряд стран сократили взносы в пользу оборонных расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тедрос Гебрейесус, гендиректор ВОЗ

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters Тедрос Гебрейесус, гендиректор ВОЗ

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

По мнению представителя ВОЗ в России Батыра Бердыклычева, страна может взять на себя более активную роль в поддержке структуры: «У нас нет программ, которые бы напрямую финансировались фондами Соединенных Штатов Америки, поэтому, скажем, немедленно воздействия на сотрудничество с Российской Федерацией это не окажет. Но поскольку это достаточно существенное сокращение бюджета, конечно, опосредованно, на уровне регионального офиса нам придется урезать объем проектов и количество сотрудников. Это может касаться различных направлений, которые традиционно финансировались Америкой. В частности, это программы по туберкулезу, ВИЧ-инфекции, помощь в чрезвычайных ситуациях. То есть речь о наиболее уязвимых группах людей и тех, кто находится в наиболее тяжелых ситуациях, нуждается в помощи. Разработка клинических руководств, нормативов, каких-то рекомендаций не должна пострадать, потому что это, в общем-то, основа основ.

Вместе с тем я должен отметить, что у нас очень хорошие, конструктивные отношения с Российской Федерацией. Совсем недавно страна приняла решение о поддержке проектов в Центральной Азии. В этой связи, конечно, мы работаем со многими странами по поиску дополнительных источников финансирования. Россия с ее потенциалом и финансовым, и экспертным в этом плане может играть большую роль. И у нас, конечно, есть надежды и перспективы на то, что это сотрудничество будет дальше усиливаться».

К концу апреля ВОЗ планирует определить приоритетные направления работы и перераспределить ресурсы. Известно, что сроки трудовых контрактов ограничат одним годом, а сотрудникам старше 55 лет предложат досрочный выход на пенсию с компенсацией. Однако директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета Андрей Рагозин считает, что выход США связан и с перераспределением влияния в мировом здравоохранении: «В последние несколько десятилетий у ВОЗ есть конкурент, который, может быть, и сыграл определенную роль в том, что происходит. Дело в том, что, начиная с 1990-х годов, ее в области компетенций в общественном здравоохранении вытесняет Всемирный банк. Он располагает хорошими финансовыми ресурсами, в отличие от ВОЗ, и в значительной степени оттеснил организацию в области общественного здравоохранения. Этот процесс идет уже несколько десятилетий в рамках неолиберальной политики, которая полагает, что кто платит, тот и заказывает музыку. Видимо, США решили, что если у них есть Всемирный банк, то зачем еще дополнительная конкурентная структура?

Тем временем, в частности, Китайская Народная Республика в последние десятилетия активно наращивает компетенции в области общественного здравоохранения, в том числе развивает программы по его развитию в тех странах с низким и средним доходом, для которых он является торговым, коммерческим и экономическим партнером».

ВОЗ уже столкнулась с дефицитом почти $600 млн. В феврале ее бюджет на 2026–2027 годы был уменьшен на более 20%, до $4,2 млрд.

Виктория Калинина