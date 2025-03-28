Жительница Кудрово и ее помощник легализовали более 80 мигрантов в Петербурге

Полиция по подозрению в организации незаконной миграции задержала 35-летнюю жительницу Кудрово и ее 31-летнего помощника, который незаконно находился на территории России, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители установили, что молодые люди легализовали в квартире дома 4 по Капитанской улице на намыве Васильевского острова 84 иностранца. В официальные бланки документов злоумышленики вносили заведомо ложные сведения.

Взамен на «прописку» пара получала денежное вознаграждение. В дальйшем же мигранты с пакетом подложных документов обращались в соответствующие органы для получения разрешения на пребывание в России.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ. Мужчину-организатора задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция Адмиралтейского района в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного следствием по статье 322.1 УК РФ, выявила факты легализации граждан одного из арабских государств в 2023 году.

Андрей Маркелов