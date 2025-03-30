Менеджер хоккейного клуба «Спартак» погиб в ДТП
Алексей Силкин, менеджер отдела сувенирной продукции хоккейного клуба «Спартак», погиб в автомобильной аварии в районе города Череповец. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Telegram.
Алексей Силкин
Фото: @hc_spartak
«Алексей был очень добрым и отзывчивым человеком, дорогим и близким каждому в нашем коллективе. Он был большим поклонником московского "Спартака", не мог представить ни дня без любимой команды»,— говорится в сообщении клуба. Ему было 30 лет.
ДТП произошло вечером 29 марта. Алексей Силкин направлялся на матч первого раунда плей-офф КХЛ, чтобы поддержать команду, которая должна была сыграть в первом раунде плей-офф КХЛ против «Северстали».