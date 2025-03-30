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Минобороны России показало тактику штурма Новороссийских десантников

Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале опубликовало видео, как штурмовики Новороссийских десантников отрабатывают тактику штурма опорных пунктов противника. В видеоматериале, в частности, подробно показано, как бойцы «крылатой пехоты» зачищают опорники и проходят психологическую полосу.

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ проходят 31 марта в акватории морского порта. Мероприятие стартовало в 11:00 и продлится до 13:00, а также с 21:00 по 23:00. Военные отрабатывают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

«Во время проведения учений будут выполняться стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Гражданам следует сохранять спокойствие»,— сообщили в мэрии Новороссийска.

Василий Хитрых

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