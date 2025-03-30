«Оазис стабильности»

Одной из наиболее обсуждаемых тем в мировой прессе на неделе стала пятничная встреча китайского лидера Си Цзиньпина с главами более чем 40 ведущих мировых корпораций — от Samsung Electronics и Pfizer до Blackstone и HSBC. Все комментаторы отметили, что китайский лидер желал представить свою страну идеальными местом для инвестиций и защитником свободы мировой торговли на фоне протекционистской политики Дональда Трампа. В оценке этих усилий мировые и китайские СМИ разошлись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча лидеров мирового бизнеса с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Florence Lo / Reuters Встреча лидеров мирового бизнеса с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Florence Lo / Reuters

Послание Си на редкой встрече с лидерами мирового бизнеса: защищайте торговлю

Недавние сигналы Пекина, включая ежегодный форум для лидеров мирового бизнеса… представляют Китай в качестве якоря стабильности в неспокойном мире и нацелены на превращение иностранных бизнес-лидеров в союзников в борьбе с пошлинами Трампа… Тем не менее некоторые участники… говорят, что очевидным было то, что у открытости Китая есть пределы. Рвение Пекина в том, что касается самодостаточности в технологиях и других сферах промышленности, создало перекошенные условия для работы, говорят они.

Си заманивает мировых лидеров бизнеса на фоне эскалации торговой войны Трампа

Китайский президент Си Цзиньпин призвал лидеров мирового бизнеса бороться с протекционизмом, надеясь воспользоваться растущим недовольством по поводу повышения пошлин США, для того чтобы представить свою страну в качестве надежного партнера. Си… представил завуалированную критику торговых шагов Дональда Трампа, усиленно пропагандируя стабильность Китая на встрече примерно с 40 главами ведущих мировых корпораций, включая… Blackstone… и Samsung Electronics…

Замечания Си — часть кампании по привлечению инвесторов, в то время как замедляющийся рост и усиливающаяся геополитическая напряженность вредят привлекательности второй экономики мира... Расширенный список гостей отражает амбиции Си… Количество участников, охватывающих финансы, производство и технологии, более чем удвоилось по сравнению с прошлым годом, когда Си встретился с 20 лидерами корпораций, в основном американских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре в первом ряду) и участники встречи в Доме народных собраний в Пекине

Фото: China Daily / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре в первом ряду) и участники встречи в Доме народных собраний в Пекине

Фото: China Daily / Reuters

Си подает Китай мировым бизнес-лидерам в качестве защитника торговли

Встреча с лидерами мирового бизнеса завершила неделю, на которой Китай провел свои самые важные бизнес-саммиты,— Китайский форум развития в Пекине и Азиатский форум Бао… Посланием обоих было то, что в сравнении с хаотичной политикой Трампа Пекин — бастион стабильности и проводник и защитник глобальной системы торговли… У Китая есть собственная неотложная причина защищать мировую торговую систему: его острая зависимость от экспорта для экономического развития. Эта зависимость, говорят критики, частично объясняет ответный удар со стороны США.

Ключевые итоги встречи Си с представителями мирового бизнес-сообщества

Представители иностранного бизнеса высоко оценили Китай за достижение устойчивого экономического роста путем глубоких и всеобъемлющих реформ и высокой степени открытости под руководством президента Си… На фоне растущего протекционизма Китай последовательно расширял свою открытость, поддерживая стабильность мировой экономики, и стал оазисом стабильности и точкой притяжения инвестиций и предпринимательства, говорили они. По их словам, развитие Китая — ключевая движущая сила в мировой экономике, представляющая восхитительные и широкие возможности… Они восхищались мерам китайского правительства по созданию справедливой и благоприятной среды для иностранного бизнеса и выразили готовность расширить инвестиционное сотрудничество с Китаем.