Ранен замглавы администрации Грайворонского округа в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара украинского БПЛА по частному сектору в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа был ранен заместитель главы окружной администрации, секретарь совета безопасности Вячеслав Иванович Радченко. Он получил осколочные ранения ног и рук, написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Радченко

Фото: сайт Грайворонского муниципального округа Вячеслав Радченко

Фото: сайт Грайворонского муниципального округа

Господин Радченко доставлен в областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. По оценке врачей, замглавы администрации получил ранения средней тяжести. «Надеемся, что он как можно скорее пойдет на поправку. От лица всех жителей области желаю Вячеславу Ивановичу скорейшего выздоровления!» — сказал глава региона.

Населенные пункты области регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. На прошлой неделе, 20 марта, в Краснояружском районе близ российско-украинской границы украинские военнослужащие атаковали служебный автомобиль, ехавший по автодороге Графовка—Репяховка. В результате погиб сотрудник Росгвардии. 23 марта получил травму глава Беловского района Николай Волобуев.