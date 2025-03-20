В Белгородской области при атаке дрона погиб сотрудник Росгвардии

В приграничном Краснояружском районе Белгородской области украинский дрон атаковал служебный автомобиль, ехавший по автодороге Графовка—Репяховка. В результате погиб сотрудник Росгвардии.

Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Мы никогда не забудем его героизм и самоотверженность и будем чтить его память... Он был удивительным человеком: честным, порядочным, скромным и преданным службе. Человеком, мечтавшим и желавшим развиваться. Заботливым мужем и отцом…» — написал глава региона в Telegram-канале.

С начала недели приграничный Краснояружский район Белгородской области подвергается интенсивным атакам со стороны Украины. Российские военнослужащие отразили несколько попыток вторжения в местные населенные пункты. Жителей приграничных населенных пунктов эвакуировали в другие районы, а оставленное жилье патрулируют силовые службы и бойцы самообороны. Из-за обстрелов во вторник, 18 марта, в Краснояружском районе погиб боец спецотряда «Орлан», а боец самообороны получил ранение.

Сергей Толмачев, Воронеж