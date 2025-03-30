Американский фигурист Илья Малинин стал двукратным чемпионом мира

Американский фигурист Илья Малинин во второй раз подряд выиграл чемпионат мира по фигурному катанию в Бостоне. За исполнение двух программ он получил 318,56 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Малинин

Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Илья Малинин

Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters

Серебро завоевал фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров (287,47), бронзу — японец Юма Кагияма (278,19).

Илье Малинину 20 лет. Он выигрывал чемпионат мира 2024 года в Монреале. Также американец является двукратным победителем финала Гран-при (2023, 2024) и трехкратным чемпионом США (2023, 2024, 2025). Малинин — первый фигурист в истории, который успешно приземлил на соревнованиях аксель в четыре с половиной оборота.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года проходил с 26 по 30 марта.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров из-за начала специальной военной операции на Украине.

Таисия Орлова