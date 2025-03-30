Беглов поздравил мусульман с религиозным праздником Ураза-байрам
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с официальным обращением, в котором поздравил всех мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением религиозного праздника Ураза-байрам.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Этот священный праздник утверждает высокие моральные идеалы, ставшие неотъемлемой частью традиционных духовно-нравственных ценностей народов России»,— говорится, в частности, в тексте поздравления господина Беглова на сайте Смольного.
Губернатор также отметил, что Петербург «с момента основания был городом многих культур и религий», а Ураза-байрам «стал символом добрых помыслов и чистоты души».
Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за проведения праздника Ураза-байрам утром 30 марта в трех районах Петербурга вводили дорожные ограничения близ мусульманских храмов.