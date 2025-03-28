Ураза-байрам перекроет движение в трех районах Петербурга утром 30 марта

В связи с проведением религиозного праздника Ураза-байрам в предстоящее воскресенье в Петербурге традиционно вводятся дорожные ограничения. Они будут действовать с 07:00 до 10:00 близ мусульманских храмов в трех районах города — Петроградском, Приморском и Адмиралтейском, сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В частности, движение в указанный период времени окажется полностью перекрыто по Московскому проспекту — от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, Конному переулку — от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, Крестьянскому переулку — от Малой Посадской до Кронверкского, самому Кронверкскому проспекту — от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта и по Репищевой улице — от Парашютной до Вербной улицы.

В связи с дорожными ограничениями утром 30 марта будут также внесены изменения в трассы маршрутов автобусов № 28, № 50, № 70, № 71, № 122, № 127, № 134А, № 134Б, № 170, № 172, № 182, № 208, № 235, № 237, № 262 и трамваев № 6 и № 40.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за совмещения ремонта дорожного покрытия и трамвайных путей с первых чисел апреля до первой декады июня для личного автотранспорта полностью перекроют Троицкий мост в центре Петербурга.

Андрей Цедрик