В Кисловодске стартуют испытания коммунальной техники на электрической тяге

В Ставропольском крае начинается пилотный проект по внедрению экологически чистой коммунальной техники на электрической тяге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев. Именно в этом городе-курорте пройдет сегодня первое испытание электромашин для ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

«Будем использовать экологичную технику для уборки территорий в районе Старого озера и Комсомольского парка. Уже установили зарядные станции, которые необходимы для заправки транспортных средств», – уточнил Евгений Моисеев.

Он пояснил, что наряду с Кисловодском, в проекте примут участие Железноводск и Ессентуки. «Эффективность внедрения техники на электрической тяге оценят в городах-курортах до конца июня», – резюмировал глава Кисловодска.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», инициатором проекта является временная рабочая группа «Коммунальная техника на электрической тяге» из Научно-экспертного совета Комитета по экономической политике Совета Федерации. Основная цель — сохранение здоровья населения и повышение экологической безопасности в регионе. Итоги пилотных испытаний будут обсуждены на пятом Северо-Кавказском Энергетическом Форуме, который пройдет с 26 по 28 июня в МинводыЭКСПО.

Ефим Мартов