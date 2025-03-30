Шпажистка Муртазаева завоевала серебряную медаль на Кубке мира

Российская шпажистка Айзанат Муртазаева завоевала серебряную медаль на Кубке мира по фехтованию в Маракеше. В финале она уступила венгерской спортсменке Эстер Мухари.

Финал соревнований завершился со счетом 9:10 в пользу Мухари. В полуфинале Айзанат Муртазаева победила Катрину Лехис из Эстонии со счетом 15:11. Помимо эстонской шпажистки бронзовую медаль получила американка Хэдли Хусисян.

23-летняя Айзанат Муртазаева — чемпионка России в личном и командном первенстве. В 2021 году заняла первое место на чемпионате мира среди юниоров в командном первенстве.