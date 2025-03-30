Кубань вошла в топ-10 регионов России по качеству проведения ЕГЭ
Система образования Краснодарского края вошла в десятку лидеров общероссийского рейтинга регионов по итогам оценки качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ в 2024 году. Ежегодное исследование проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минобре.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Деятельность краевых предметных комиссий оценена Рособрнадзором в 99 баллов из 100 возможных. Наивысший результат продемонстрировали кубанские эксперты по обществознанию, заняв второе место в стране по согласованности работы. Также высокую оценку получили региональные комиссии по биологии, физике, географии, истории и литературе.
Кроме того, по результатам анализа итогов ЕГЭ, проведенного агентством ТАСС, Краснодарский край занял пятое место в общероссийском рейтинге. Лидером стала Москва, на втором месте расположилось Подмосковье, на третьем — Санкт-Петербург, на четвертом — Татарстан. Замыкает шестерку Тульская область.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что количество участников досрочного ЕГЭ на Кубани сократилось на 41%. Наиболее востребованными предметами для сдачи в досрочный период остаются русский язык (77%) и профильная математика (55%). Также популярностью пользуется информатика, которую выбрали 34% зарегистрированных.