Число участников досрочного ЕГЭ на Кубани сократилось на 41%

В Краснодарском крае на участие в досрочном этапе ЕГЭ в 2025 году зарегистрировались 53 человека, что на 41,1% меньше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Наиболее востребованными предметами для сдачи в досрочный период остаются русский язык (77%) и профильная математика (55%). Также популярностью пользуется информатика, которую выбрали 34% зарегистрированных.

Кроме того, в крае продолжают действовать «президентские дни», позволяющие выпускникам текущего года пересдать любой предмет. В 2025 году данный период назначен на 3 и 4 июля.

Процедура проведения ЕГЭ осталась прежней: контрольные измерительные материалы (КИМ) доставляются в учебные учреждения по защищенным каналам и распечатываются в аудиториях. Пункты проведения экзамена оборудованы видеокамерами, а за процессом следят общественные наблюдатели.

Нурий Бзасежев