Теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир WTA 1000 в Майами

Первая ракетка мира — белорусская теннисистка Арина Соболенко — одержала победу над американкой Джессикой Пегулой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн.

Матч продлился 1 час 29 минут и завершился со счетом 7:5, 6:2.

Джессике Пегуле 31 год. Она занимает четвертую строчку рейтинга WTA. Является победительницей семи турниров WTA. Лучшее достижение американки в турнирах Большого шлема — выход в финал US Open-2024, где она уступила Соболенко.

Арине Соболенко 26 лет. Теперь на ее счету 19 титулов WTA. Также она является победительницей трех турниров Большого шлема в одиночном разряде — Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024).

Таисия Орлова