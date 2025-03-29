Гонки с «Локомотивом»

В 22-м туре чемпионата России по футболу победы одержали московское «Динамо» и ЦСКА. Бело-голубые разгромили «Оренбург», повторив результат матча «Крыльев Советов» с «Локомотивом» — 5:1. Красно-синие одолели махачкалинское «Динамо» более скромно — 2:0. Таким образом, и те и другие смогли улучшить турнирную позицию, опередив железнодорожников на два и одно очко соответственно.

Неожиданное поражение «Локомотива» от «Крыльев Советов» на старте 22-го тура, конечно, было на руку его конкурентам в борьбе за медали, и прежде всего «Динамо» с ЦСКА, которым представилась возможность обойти красно-зеленых и задвинуть их на шестое место. Тем более что динамовцы и армейцы играли дома с оппонентами из нижней части турнирной таблицы, а бело-голубые вообще принимали последнюю команду текущего чемпионата. Другое дело, что самарцы на примере «Локомотива» уже показали, насколько опасными бывают клубы, бьющиеся за выживание в премьер-лиге.

«Динамо» в матче с «Оренбургом» тоже поначалу пришлось нелегко. Москвичи снова использовали схему с номинальным полузащитником Хорхе Карраскалем в центре нападения, хотя на самом деле он выступал в роли свободного художника и действовал по всему фронту атаки. Колумбиец угрожал и слева, и справа, а Битело и Ярослав Гладышев периодически смещались в центральную зону.

Гости сразу прозевали выход бразильца один на один со своим вратарем Богданом Москвичевым, но тот исправил позиционную ошибку партнеров.

При этом они и сами предложили довольно смелый футбол, несколько раз потревожив динамовского голкипера Андрея Лунева. Оренбуржцы даже открыли счет после того, как Данила Прохин зарядил в штангу, а Максим Савельев добил отскочивший от нее мяч в сетку. Хозяевам повезло, что нападающий оказался за тонкой гранью офсайда, который зафиксировал зоркий VAR.

А вот гол Карраскаля на 38-й минуте главный арбитр и его помощники засчитали, несмотря на то что перед ударом динамовец вступил в контакт с Алексеем Татаевым. Защитник «Оренбурга» настаивал, что на нем фолили, однако видеоразбор эпизода завершился не в его пользу. Вскоре южноуральцы пропустили и второй гол, когда их опорник Ярослав Михайлов подарил мяч своему тезке Гладышеву, который уже ассистировал Карраскалю. Дубль колумбийца, по сути, предрешил исход матча. Во втором тайме бело-голубые довели преимущество до 4:0, причем и Битело, и Луис Чавес забивали с рикошетом от Татаева. Саид Сахархизан немного сократил этот перевес, но 18-летний динамовский воспитанник Виктор Окишор выдал красивый сольный номер, технично обвел нефартового Татаева и установил неожиданно популярный результат в 22-м туре — 5:1, ведь «Локомотив» накануне проиграл «Крыльям» точно так же.

«Динамо» набрало 42 очка и вернулось на четвертое место, которое уступило железнодорожникам после поражения в недавней очной встрече. Теперь в следующем туре его ждет не менее важное дерби с ЦСКА. Армейцы нынешней весной выступают, может быть, не очень эффектно, зато эффективно и взяли семь очков в трех матчах чемпионата, а также одержали победу в Кубке России над тем же московским «Динамо». Не было сомнений, что они возьмут свое и в домашнем противостоянии с махачкалинскими динамовцами.

Какого-то фейерверка на «ВЭБ Арене» не ожидалось. Правда, обычно скупая как на пропущенные, так и на забитые голы команда Хасанби Биджиева в последнее время откровенно удивила, пролетев 0:4 в динамовском дерби, а затем симметрично разгромив «Крылья Советов». Сейчас она постаралась сыграть построже, но тем не менее регулярно появлялась у чужой штрафной площади. Порой это было даже слишком рискованно, и Иван Обляков в контратаке заработал опасный стандарт, который сам же исполнил, заставив потрудиться голкипера «Динамо» Тимура Магомедова. Но ЦСКА постепенно увеличил давление на оборону гостей, и она стала давать трещины. Тамерлана Мусаева и вовсе оставили наедине с Магомедовым. Тот не дрогнул и парировал удар лучшего бомбардира красно-синих. Впрочем, хозяева реализовали угловой. Мощный Мойзес отвоевал мяч в гуще футболистов и просто вогнал его в сетку с убойной дистанции.

Любопытно, что в перерыве наставник армейцев Марко Николич заменил героя первого тайма. Судя по всему, поводом для такого решения послужила желтая карточка, предъявленная бразильцу за чересчур эмоциональное празднование гола. Однако Мойзес, как выяснилось, сделал свое дело. Во второй половине москвичи максимально засушили игру, а в концовке на классе дожали соперника, опять грамотно распорядившись стандартным положением. Магомедов, который до этого потащил сложный удар Аббосбека Файзуллаева, отбился на угловом и от Игоря Дивеева, но мяч достался Рифату Жемалетдинову, и он уже прошил вратаря махачкалинцев. ЦСКА победил 2:0 и с 41 очком поднялся на пятую строчку.

Александр Ильин