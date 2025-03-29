За 5 лет на ремонт объектов культурного наследия Татарстана выделили 18 млрд рублей

За последние пять лет в Татарстане на восстановление объектов культурного наследия потратили более 18 млрд руб. Об этом сообщил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

С 2020 года отремонтировали и отреставрировали 215 объектов культурного наследия.

Иван Гущин на дискуссионной площадке Казанского федерального университета подчеркнул важность сохранения культурного наследия для национальной идентичности. Он отметил, что это ключевая задача государства и играет значительную роль в формировании и поддержании культуры страны.

Председатель комитета подчеркнул, что значительная часть средств на реставрацию памятников поступает из федерального и республиканского бюджетов, а также от меценатов и благотворителей.

Всего в Татарстане за последние пять лет отреставрировали десять мусульманских объектов культурного наследия — мечетей и медресе. Общий объем инвестиций в эти проекты составил более 2,2 млрд рублей.

Влас Северин